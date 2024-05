Ana Maria Braga fala sobre namoro

Ana Maria Braga falou sobre o namoro de três anos com o jornalista Fábio Arruda, em uma entrevista ao 'Conversa com Bial', da TV Globo, exibida na terça-feira. A apresentadora do 'Mais Você' disse que tem medo de perder o amado, mas deixou claro que a relação entre os dois não se trata de um casamento.

"Não, porque ele mora na casa dele, eu moro na minha casa. Na minha fase de vida, depois que você já passou por alguns relacionamentos, você percebe que o papel, inclusive, não muda absolutamente nada. Dá mais problema. Apesar de que hoje qualquer relacionamento, seja o tempo que for, é reconhecido. Mas você não tem aquele vínculo. Você vai aprendendo o que é bom, tirar do relacionamento o que é bom", disse.

Ana também rebateu as críticas por namorar um homem mais novo. A apresentadora tem 75 anos, e Fábio tem 53.

"Tenho uma pena dessas pessoas, porque as possibilidades que temos de ter uma pessoa ao nosso lado que goste de nós de verdade e que seja companheiro e amigo são raras de encontrar na vida", disparou Ana.