cena sem censura na série

A NETFLIX tem sido alvo de críticas após a exibição do último dos seis episódios da série "Um Homem por Inteiro". O personagem Raymond Peepgrass, interpretado por Tom Pelphrey, pode ser visto com o pênis ereto sem nenhuma censura. Ele tem uma discussão com o magnata Charlie Croker (Jeff Daniels) após tomar Viagra e protagonizar uma cena de sexo com Martha Croker (Diane Lane). De repente, mostra seu pênis ao tirar o lençol. A série é classificada para maiores de 16 anos, mas não teve aviso prévio para essa cena explícita.