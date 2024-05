Bola não dá bola para o Sterblitch

Eduardo Sterblitch, de 37 anos, abriu o jogo durante o Papo de Segunda, do GNT, e revelou um "afeto que virou desafeto". O apresentador contou que o humorista Marcos Chiesa, o Bola, com quem trabalhou no programa Pânico na TV, o odeia. Ele até tentou ligar para o ex-colega de trabalho ao vivo para fazer as pazes, mas não obteve sucesso.

"Uma figura que era minha amiga, de amor, que amo muito, e virou grande desafeto internacionalmente conhecido. É o Bola. Ele me odeia muito, acho que, talvez, por causa desse meu outro desafeto (seu antigo empresário). Fico muito chateado, mas deixo para lá, porque eu não vou ficar gastando minha energia vital com gente que me odeia. Mas eu amo ele, gosto muito dele. É meio triste, mas você esquece", declarou.

Em seguida, Eduardo tentou ligar para Bola. "Vou pedir desculpa a ele", disse o apresentador. O humorista, no entanto, não atendeu a ligação.

Não é a primeira vez que o desafeto entre os ex-integrantes do Pânico vem a público. Durante participação no podcast Inteligência Ltda, Bola chamou Edu de "mau-caráter" e afirmou que, apesar da atitude ruim de Edu não ter sido diretamente com ele, foi com um amigo próximo. "Não faço a menor questão de ver ele nunca mais na minha vida", declarou Bola.