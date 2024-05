10 anos de programa

A nova temporada do MasterChef Brasil estreia na próxima terça-feira (28), na Band, às 22h30, com muitas novidades. O vencedor ganhará o prêmio recorde de R$ 350 mil. Essa edição, que celebra os 10 anos do programa, terá influenciadores famosos como convidados especiais.

Entre os nomes estão Carlinhos Maia, Gkay, Catia Damasceno, Juju Salimeni, Vittor Fernando, Enaldinho, Luiza Possi e Matheus Costa.

"Dez anos se passaram muito rápido. Nós não imaginávamos que estaríamos aqui depois de tanto tempo. O grande problema é que estou 10 anos mais velho, mas de resto foi maravilhoso, tem sido uma experiência muito boa", dispara Jacquin, que segue como jurado ao lado de Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

A apresentadora Ana Paula Padrão falou em coletiva de imprensa que, apesar de serem cozinheiros amadores, os participantes estão cada vez mais competentes na hora de elaborar pratos sofisticados.

"Para amadores, eles são quase profissionais. Esse jogo vai ser sério. Os amadores têm um 'quê' de profissionais, eles caminharam junto com o programa. É um time muito carismático, com personalidades marcadas", contou.

A diretora Marisa Mestiço disse na coletiva que não descarta fazer uma temporada só com famosos participantes.