Os primeiros entrevistados

O primeiro entrevistado da atração será o cantor Xande de Pilares, que é Alexandre Silva de Assis. Já o segundo episódio terá a influenciadora Boca Rosa, que é Bianca Andrade Silva, e o terceiro contará com a presença de Toni Garrido, ou Antônio Bento da Silva Filho.

"A escolha dos personagens foi feita de uma forma em que a gente pudesse contar a história do povo. A gente queria que essas histórias se conectassem, não só pelo sobrenome. Tem muitas outras coisas que conectam essas vidas. Com o Xande a gente sobe o Morro do Turano. Chegando na comunidade, ele vive toda a emoção de muito tempo sem voltar lá. A mesma coisa aconteceu com a Boca Rosa, com o Toni Garrido... O Silva é a origem deles. Se você não é um Silva, certamente tem algum Silva próximo a você", frisa Rene.