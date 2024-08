Vem aí 'Não Era Só Mais um Silva' com Rene Silva

Fundador do jornal Voz das Comunidades, Rene Silva estreia no comando do programa 'Não Era Só Mais um Silva', na TV Globo, hoje, logo após a novela 'Cheias de Charme'. Nascido e criado no alto do Morro do Adeus, no Complexo do Alemão, o apresentador de 30 anos revisita suas raízes, em cada um dos três episódios, e conversa com famosos e anônimos - que tem sobrenome Silva, o mais popular do Brasil - para saber mais sobre suas histórias.

"O público pode esperar muita emoção, inspiração. São histórias inspiradoras, de pessoas que sonham e que não se deixam abalar por nenhum problema, seja por uma enchente, um deslizamento, sejam diversas barreiras que a gente sofre, que a gente passa no nosso cotidiano, nas nossas vidas. Infelizmente, é a realidade que muitos cariocas e muitos fluminenses, que passam pelas violências urbanas. Mas a gente não se deixa se abater", comenta Rene.

Para o apresentador, o projeto é uma conquista não só dele, mas de todos os que são representados pelos Silvas. "Acho que nossas vozes precisam ser amplificadas e que já está mais do que na hora da gente ocupar muitos desses espaços que, infelizmente, por muitas décadas a gente não teve uma representatividade, não só de cor e de raça, mas de histórias de pessoas que vieram das mesmas origens. Eu fico muito orgulhoso de toda essa construção. Eu olho para o Rene de 11 anos de idade e falo: 'Valeu a pena sonhar, valeu a pena acreditar que seria possível'", afirma.