Fim do contrato

Nanda Costa não faz mais parte do elenco fixo da TV Globo depois de 15 anos. Com isso, a atriz trabalhará apenas por obras na emissora.

Na TV Globo, Nanda atuou em folhetins como 'Cobras e Lagartos' (2006), 'Viver a Vida' (2009), 'Cordel Encantado' (2011), 'Salve Jorge' (2012), 'Império' (2014), 'Malhação' (2015), 'Pega Pega' (2017), 'Segundo Sol' (2018) e 'Amor de Mãe' (2019).

Neste ano, a artista integrou o elenco de 'Justiça 2', do Globoplay. Na trama, ela ganhou destaque como a cantora sertaneja Milena, que vivia um romance sáfico e criminal com a produtora Jordana (Paolla Oliveira).

Nanda Costa foi convidada para fazer o teste do papel de Laís, de 'Vale Tudo', originalmente interpretado por Cristina Prochaska. Há a possibilidade também dela viver Aldeíde Candeias (Lilia Cabral) no remake do folhetim.

Sem o contrato fixo, ela ficará livre para negociar com outras emissoras e plataformas de streaming. Recentemente, Nanda produziu o infantil 'Bam Bam Bans', que reúne vídeos musicais em stop motion. Ela ainda dirigiu um videoclipe de Emanuelle Araújo, gravado em Salvador.