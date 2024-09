19h35. Globo: Electra visita Jéssica na cadeia e debocha da rival. Ubaiara e Leda se reconciliam. Lupita escolhe Júpiter como seu grande amor. Andrômeda e Chicão ficam encantados com o nascimento do primeiro filho, enquanto Mila fica com Guto (foto). Maya e Luca também terminam juntos. Fim.