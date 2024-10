Música e cerveja no Mondial de la Bière 2024

O Mondial de la Bière 2024 promete uma experiência única para os amantes de cerveja artesanal e música. Entre os dias 10 e 13 de outubro, os armazéns do Píer Mauá, no Rio de Janeiro, serão palco de 40 horas de shows, com um line-up diversificado que vai do rock ao samba, garantindo uma programação que agrada a todos.

Com dois palcos e apresentações intercaladas, o festival inicia na quinta-feira com o pagode do grupo 5521, que traz a essência carioca para o evento. O Samba de Santa Clara homenageia Jorge Ben Jor, além de bandas como Eu Convidado e Tchopu, que tributa o Pearl Jam. No domingo, a banda Blackbird, cover dos Beatles, encerra o evento, garantindo uma despedida memorável.

Os DJs Fran, Julio Rodrigues, Pivete, Yas, Lais Conti e Saddam assumem as pick-ups entre as apresentações, garantindo uma trilha sonora contínua ao longo dos quatro dias. As apresentações nos palcos começam às 15h, permitindo que os visitantes aproveitem as atrações sem perder nada.

Gabriel Pulcino, gerente de negócios do festival, destaca que a seleção musical visa agradar a todos, com especial atenção ao rock, presente no Mondial desde suas primeiras edições. A programação completa e os detalhes sobre ingressos podem ser consultados no site oficial do evento: https://www.mondialdelabiererio.com/