Despedida de Faro

Rodrigo Faro compartilhou imagens emocionantes ontem enquanto desmontava o camarim dele na Record. O apresentador encerra uma história de 17 anos na emissora, onde comandou o programa 'Hora do Faro'. Faro usou o Instagram para mostrar fotografias retiradas das paredes do camarim. Os registros trazem memórias de momentos marcantes, incluindo caracterizações como Katy Perry, Paula Fernandes e Michael Jackson, parte do quadro 'Dança Gatinho'.

"Guardando as lembranças do meu camarim de uma linda história de 17 anos que escrevemos aqui! E que venham novas histórias…", escreveu o apresentador. Nos comentários da publicação, internautas elogiaram sua trajetória e desejaram sucesso.