18h25. Globo: Beto e Beatriz revelam a Bia (foto) que armaram para flagrá-la. Mauro aborda Celeste, e Eugênia defende a prima. Clarice fica desapontada com as alunas ganhadoras das bolsas de estudo, e Zélia comemora. Beatriz conta a Basílio que se reaproximou de Beto. Raimundo revela as armações de Bia, e Maristela castiga a neta. Edu pede Celeste em namoro.