Ex-BBBs ausentes

Alguns ex-participantes do 'Big Brother Brasil', da TV Globo, ficaram de fora da chamada especial em comemoração às 25 edições do reality show e lamentaram a situação. Ana Carolina Madeira do 'BBB 9', Hariany Almeida, do 19, e Michel Nogueira e Lucas Buda, do 24, foram alguns deles. Os ex-brothers recordaram a participação na atração e opinaram sobre a escolha dos convidados para as 'Bodas de Prata' do programa.

Campeão do 'BBB 9', Max Porto também não foi convidado para o especial. "Se você vai fazer uma festa de celebração das 25 edições, acho que no mínimo, os 25 campeões deveriam ter sido convidados. Mas não fomos... Vou além: o convite deveria ter sido feito a todos os participantes, não vai quem não quer ou quem não pode", opinou. Já Lucas Buda pediu que as pessoas parassem de 'mendigar' a atenção da emissora. "Sobre o vídeo do Bodas de Prata do BBB: para quem não foi convidado, é só a 'mãe glô' atestando que os não convidados não foram personagens marcantes o suficiente e tá tudo bem, gente", disparou.