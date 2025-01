Manoel Carlos tem piora na saúde

Lutando contra a Doença de Parkinson há seis anos, Manoel Carlos, de 91, apresenta uma piora em seu estado geral de saúde, como informou, ontem, a produtora Boa Palavra, fundada e comandada por Júlia Almeida, filha do autor.

"Manoel Carlos enfrenta uma piora em seu estado geral devido à Doença de Parkinson, com comprometimento motor e cognitivo agravados nos últimos meses. Segundo a Dra. Roberta Zani, médica responsável: 'estamos focados no manejo dos sintomas para garantir o máximo de conforto neste momento delicado'. Ele está sob cuidados médicos especializados e recebe suporte integral de sua mulher, Bety, e da filha, Júlia, em um ambiente tranquilo e protegido. A família agradece o carinho e solicita que visitas sejam evitadas. Atualizações serão divulgadas se necessário", afirma a nota.

Em seu perfil do Instagram, Júlia Almeida contou, em vídeo, que Manoel Carlos passou por uma cirurgia no final de dezembro e pediu para que a decisão de manter o autor recluso seja respeitada: "Vim aqui para apaziguar, para os fãs e os curiosos de plantão também. Manoel Carlos está bem, dentro do possível, dentro de onde se encaixe".