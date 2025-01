O apresentador Tadeu Schmidt divulgou o elenco do 'Big Brother Brasil 25', que estreia na segunda-feira, durante os intervalos de ontem da programação da TV Globo. Nesta temporada, os integrantes entrarão em duplas formadas por amigos ou familiares em busca do prêmio do reality show. Até o fechamento desta edição, além das duplas abaixo, foi anunciada a participação do casal pipoca Arleane e Marcelo.