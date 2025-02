Adeus, Cacá Diegues

O cineasta Cacá Diegues morreu aos 84 anos, na madrugada de ontem, no Rio de Janeiro, devido a complicações cardiocirculatórias.

"A Clínica São Vicente lamenta a morte do paciente Carlos José Fontes Diegues, mais conhecido como Cacá Diegues, devido a complicações cardiocirculatórias na madrugada desta sexta-feira (14) e se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda", diz o comunicado.

Em 2018, Cacá se tornou imortal da Academia Brasileira de Letras. Ele ocupava a Cadeira 7, na sucessão do Acadêmico Nelson Pereira dos Santos. Nas redes sociais, a Academia Letras lamentou a morte e expressou solidariedade aos familiares. "Sua obra equilibrou popularidade e profundidade artística ao abordar temas sociais e culturais com sensibilidade. Durante a ditadura militar, viveu no exílio, mas se manteve sempre ativo no debate sobre política, cultura e cinema. A ABL expressa sua solidariedade à esposa, Renata Almeida Magalhães, e aos filhos", diz um trecho da publicação.

O velório do cineasta acontecerá na ABL, no Centro do Rio, hoje, a partir das 9h. A cerimônia de despedida será aberta ao público. Em seguida, o corpo do diretor será cremado no Cemitério do Caju, na Zona Portuária.