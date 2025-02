Exilou-se na Itália e na França durante o regime militar

Carlos José Fontes Diegues nasceu em 19 de maio de 1940, em Maceió. Aos 6 anos, se mudou para o Rio. Cacá foi um dos fundadores do Cinema Novo, ao lado de Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Joaquim Pedro de Andrade, Paulo Cesar Saraceni, Leon Hirszman e outros. Ele exilou-se na Itália e depois na França, após a promulgação do AI-5, em 1969, durante o regime militar.

O primeiro longa da carreira de Diegues foi "Ganga Zumba" (1963), protagonizado por Antonio Pitanga e Léa Garcia, considerado o primeiro filme brasileiro com estelado por negros. A lista de produções também inclui "A Grande cidade" (1966), "Os Herdeiros" (1969) e "Quando o Carnaval Chegar" (1972).

Entre as produções de destaque do diretor estão "Xica da Silva" (1976), "Bye Bye Brasil" (1980), "Dias melhores virão" (1989), "Veja esta canção" (1994) e "Tieta do Agreste" (1995), "Orfeu" (1998), "Deus é Brasileiro" (2003) e "O Grande Circo Místico" (2018).

A maioria dos seus longas foi selecionada por grandes festivais internacionais, como Cannes, Veneza, Berlim, Nova York e Toronto, e exibida comercialmente na Europa, EUA e América Latina.