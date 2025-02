Águas do Rio vai distribuir 180 mil ecocopos na Sapucaí

A partir de sexta (28), a Águas do Rio vai invadir a Marquês de Sapucaí com a distribuição de mais de 180 mil ecocopos para matar a sede do folião no maior espetáculo de Carnaval do planeta: os desfiles das escolas de Samba. Com previsão de receber cerca de 120 mil pessoas por dia, a iniciativa da concessionária evitará que três toneladas de lixo, o equivalente ao peso de três carros populares, sejam produzidas com o uso do copo plástico descartável.

A iniciativa vem ao encontro do compromisso da empresa com o meio ambiente. Para Anselmo Leal, presidente da Águas do Rio, o saneamento básico, a qualidade de vida e a sustentabilidade andam de mãos dadas. "É exatamente isso que estamos trazendo para a Sapucaí com nossas ações. Poder fazer parte da história do Carnaval do Rio e ainda deixar um legado para a cidade é tanto um compromisso, quanto um privilégio".

Pela quarta vez como patrocinadora do Carnaval do Sambódromo, a Águas do Rio nota o aumento do público, tanto que ampliou para 29 o número de bebedouros espalhados entre a concentração e a dispersão, na Praça da Apoteose. Já o número de mochileiros que circulam pela avenida, oferecendo água ao público que desfila e assiste ao espetáculo, passou de 29, em 2024, para 45 neste carnaval.

As ações da concessionária para hidratação do público tiveram início durante os ensaios técnicos das Escolas de Samba, desde o final de janeiro. Foram ao todo sete noites de folia pré-carnavalesca, onde os pontos de hidratação não pararam de servir água nem por um minuto. Para a mochileira Elizabeth Barreto, o trabalho é frenético e animado: "A gente tem que estar no pique da avenida e hidratar o máximo de pessoas possível".

No último dia de Ensaio Técnico, no domingo (23/1) que antecedeu a abertura oficial do Carnaval carioca, baianas, religiosos e foliões se reuniram no Sambódromo para realizarem a Lavagem da Sapucaí e pedir bênçãos às escolas de samba. Na ocasião, a Águas do Rio não só distribuiu água e garantiu a hidratação, como também levou alegria e energia para a avenida, em uma ala exclusiva para seus colaboradores.

Obras de melhorias nos sistemas de água e esgoto da região garantem conforto para os frequentadores do Sambódromo

Em janeiro deste ano, antes mesmo de os ensaios técnicos das agremiações começarem, a concessionária finalizou duas importantes obras no Sambódromo: foram construídos mais de 170 metros de rede de esgoto e 120 metros de tubulação de fornecimento de água para atender todas as áreas da Marquês de Sapucaí.

O objetivo foi trazer mais conforto para os frequentadores do Sambódromo não apenas no carnaval, como também em todos os eventos realizados no local ao longo do ano. Como resultado das obras, a Águas do Rio buscou garantir que não haja entupimentos no sistema de esgotamento e desabastecimento de água nos momentos de pico.

Assim como acontece desde 2022, além das equipes operacionais presentes em todos os dias de desfile, a Águas do Rio realizará o monitoramento em tempo real da qualidade da água e disponibilizará caminhões-pipa e equipamentos para desentupir tubulações de esgoto exclusivos para a Sapucaí, preparados para responder a qualquer eventualidade.