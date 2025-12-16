Adeus a Haroldo Costa

O corpo do ator, diretor, escritor e comentarista de carnaval Haroldo Costa foi velado e sepultado ontem, Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, Zona Portuária do Rio, em despedida que contou com a presença de amigos, familiares e personalidades. O intelectual morreu no último sábado, aos 95 anos. A causa não foi informada.

Integrantes do Salgueiro, escola de coração do artista, marcaram presença e deixaram uma coroa de flores no local. Membros da Beija-Flor de Nilópolis também compareceram, assim como o prefeito Eduardo Paes, o deputado federal Pedro Paulo (PSD), o escritor e pesquisador musical Ricardo Cravo Albin e a empresária e ex-primeira-dama da Mangueira Célia Domingues.

Os atores Antonio Pitanga e Romeu Evaristo também estiveram na despedida.

Na avaliação de Eduardo Paes, Haroldo "marcou a cultura brasileira". "É uma grande perda, mas viveu intensamente, deixa um enorme legado, agora é se despedir e ter sempre ele nas nossas lembranças", disse o prefeito.

O diretor do carnaval da Liesa, Elmo José dos Santos, exaltou a trajetória do artista: "ele faleceu, mas sempre defendendo o Quilombo do Samba. Toda honra e glória a Haroldo Costa".