Ivete abre o jogo

Ivete Sangalo, de 53 anos, foi a atração do 'BBB 26', da TV Globo, sábado, e deu detalhes do acidente doméstico que sofreu recentemente. Na ocasião, caiu após um desmaio e precisou passar por cirurgia, já que quebrou dois ossos na região da maçã do rosto.

"Essa semana eu desmaiei na minha casa... Acordei, de madrugada, fui fazer xixi. Fiz, quando me levantei do vaso, me levantei e caí. Caí feio. Só que eu entendi que tinha caído. Não me lembro de nada. Passei a mão no rosto e senti a gosma, e era o sangue. Estou contando isso porque o povo em casa também está doido por essa fofoca. Quando passei a mão na cabeça, sangue. Só gritei: 'Mari'. Caí de novo", relatou aos confinados.

"Acordei no hospital com meu médico perguntando o nome dele e eu não sabia. Olhava para ele, sabia quem era e não sabia o nome do homem. Falei o sobrenome... Foi um lance muito sério... Me machuquei, fui a São Paulo, operei. Meu médico está aí comigo", destacou.

Pura animação

Ao som de seus maiores hits, Ivete não deixou nenhum participante parado. Em um momento da apresentação, ela ainda brincou com um dummy. "O dummy está me paquerando, hein", disse a cantora. "Se mete comigo que eu te boto no Paredão, dummy", acrescentou.

A artista também atendeu a um pedido de música de Milena, que gostaria que ela entoasse Não Me Compares, colaboração da artista com Alejandro Sanz, que fez parte da trilha sonora da novela 'Salve Jorge'. A cantora atendeu a solicitação e dividiu os vocais com a sister. "No mundo dela, eu gosto assim, curtindo a vida", destacou.