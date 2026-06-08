Otaviano Costa relembrou o momento em que recebeu o diagnóstico de aneurisma da aorta em junho de 2024. O apresentador publicou vídeo, no fim de semana, contando que descobriu o problema de saúde ao passar por exame de rotina após perceber um sinal durante viagem para Buenos Aires, na Argentina.

"O médico se afastou na cadeira, tirou o óculos e perguntou: 'Você sabe o que você tem aqui dentro? Um aneurisma da aorta ascendente torácica, você tem uma bomba-relógio dentro de você. Você pode morrer. Você não pode fazer mais nada, não pode carregar um supino, não pode carregar uma mala, não pode correr atrás de uma bola, para com tudo que você está fazendo'", disse ele.

O marido de Flávia Alessandra soube do problema na véspera do aniversário da atriz. "Quando ele falou isso, eu imediatamente olhei para ele e a pergunta inocente que me veio foi: 'Mas eu tenho uma festa amanhã, é aniversário de 50 anos da Flávia'. Ele disse: 'Eu estava vendo que você não entendeu, você pode morrer'".

Ele agradeceu por ter notado o sinal que possibilitou a investigação clínica. "Nada tinha a ver com meu aneurisma, mas obrigou o médico a pedir que eu fizesse um outro exame no dia seguinte. E o segundo exame revelou que esse sinal aqui atrás era apenas uma questão física e só tinha um aneurisma", afirmou.