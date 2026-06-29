'Casa do Patrão' não engrena

Nova aposta de Boninho, o reality show 'Casa do Patrão' estreou há dois meses em uma parceria da Record com o Disney , mas deve terminar em julho com pouca relevância e precisando de mudanças significativas para a segunda temporada.

O programa entrou no ar após a forte repercussão do 'Big Brother Brasil 26'. A reta final da atração da TV Globo mobilizou o público com a decisão de Ana Paula Renault de seguir no jogo após ser informada sobre a morte do pai, Gerardo Renault, aos 96 anos.

Já na primeira Prova do Patrão ocorreu um corte na transmissão ao vivo e o público não conseguiu acompanhar o resultado. Além disso, a qualidade das imagens repercutiu na web. "Olhem a qualidade do som, das câmeras, do contraste. É a Casa do Apagão. Vergonha alheia", opinou um usuário do X, antigo Twitter.

Leandro Hassum dividiu opiniões no comando da atração devido às gafes. Ele se atrapalhou ao vivo e anunciou o 'Jornal da Record' em vez da série 'Chicago Fire: Heróis contra o Fogo - 13ª Temporada'. Em outro episódio, o apresentador quase usou o termo 'líder' do 'BBB'. "Agora vamos conversar com nosso líd... Nosso grande Patrão, o Luís", afirmou, se corrigindo a tempo.

Hassum chegou a fazer um desabafo no programa sobre os comentários negativos. "Já vou quebrar o protocolo aqui, não adianta nem reclamar comigo, meu chefe. Quero agradecer demais à Record e à Disney pela confiança e, principalmente, a você, Boninho. Você ensinou o Brasil a gostar de reality. Muito obrigado por acreditar num comediante como apresentador", disse.

Boninho também virou assunto pelas várias interferências no andamento do programa. Em uma delas, o diretor alfinetou os integrantes. "Um aviso curioso e coletivo: não fiquem com medo de serem cancelados, porque vocês não são conhecidos. Só é cancelado quem é conhecido", disparou.