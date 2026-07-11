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Viúva de Anderson Leonardo detalha disputa por herança do cantor

Paula Cardoso concederá entrevista exclusiva ao 'Domingo Espetacular', da Record

Viúva de Anderson Leonardo dará entrevista sobre disputa pela herança do cantor
Viúva de Anderson Leonardo dará entrevista sobre disputa pela herança do cantor -
Rio - Paula Cardoso, viúva de Anderson Leonardo, fala pela primeira vez, em entrevista ao "Domingo Espetacular", da Record, que será exibida neste domingo (12), sobre os conflitos envolvendo a herança do vocalista do Molejo, que morreu aos 51 anos em 2024. 
Na conversa com Nicole Timm, Paula desabafa sobre os questionamentos envolvendo a administração do patrimônio do artista. Além dela, outros herdeiros também afirmam não receber informações detalhadas sobre cachês, contratos, despesas e os lucros obtidos com os shows do Molejo desde o falecimento de Anderson.

O cantor morreu em abril de 2024, após uma batalha de cerca de dois anos contra um câncer raro na região da virilha. O diagnóstico foi anunciado em outubro de 2022 e, desde então, Anderson passou por cirurgias, sessões de quimioterapia, uma embolia pulmonar e diversas internações. Apesar de ter comemorado um período de remissão da doença, voltou a enfrentar o avanço do câncer em 2023 e faleceu após o agravamento do quadro.
Anderson Leonardo liderou o Molejo por mais de três décadas e marcou gerações com sucessos como "Cilada", "Brincadeira de Criança" e "Dança da Vassoura". 

Além da entrevista exclusiva, o "Domingo Espetacular" também exibe reportagens sobre o resgate de uma mulher que viveu mais de 50 anos em situação análoga à escravidão, casos recentes de violência praticada por pais contra os próprios filhos e a história de Diamilla Alexandra Pereira, absolvida após responder por oito anos pela morte do ex-companheiro.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa
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