Viúva de Anderson Leonardo detalha disputa por herança do cantor

Rio - Paula Cardoso, viúva de Anderson Leonardo, fala pela primeira vez, em entrevista ao "Domingo Espetacular", da Record, que será exibida neste domingo (12), sobre os conflitos envolvendo a herança do vocalista do Molejo, que morreu aos 51 anos em 2024.





O diagnóstico foi anunciado em outubro de 2022 e, desde então, Anderson passou por cirurgias, sessões de quimioterapia, uma embolia pulmonar e diversas internações. Apesar de ter comemorado um período de remissão da doença, voltou a enfrentar o avanço do câncer em 2023 e faleceu após o agravamento do quadro.

Na conversa com Nicole Timm, Paula desabafa sobre os questionamentos envolvendo a administração do patrimônio do artista. Além dela, outros herdeiros também afirmam não receber informações detalhadas sobre cachês, contratos, despesas e os lucros obtidos com os shows do Molejo desde o falecimento de Anderson. O cantor morreu em abril de 2024, após uma batalha de cerca de dois anos contra um câncer raro na região da virilha. O diagnóstico foi anunciado em outubro de 2022 e, desde então, Anderson passou por cirurgias, sessões de quimioterapia, uma embolia pulmonar e diversas internações. Apesar de ter comemorado um período de remissão da doença, voltou a enfrentar o avanço do câncer em 2023 e faleceu após o agravamento do quadro.

Anderson Leonardo liderou o Molejo por mais de três décadas e marcou gerações com sucessos como "Cilada", "Brincadeira de Criança" e "Dança da Vassoura".



Além da entrevista exclusiva, o "Domingo Espetacular" também exibe reportagens sobre o resgate de uma mulher que viveu mais de 50 anos em situação análoga à escravidão, casos recentes de violência praticada por pais contra os próprios filhos e a história de Diamilla Alexandra Pereira, absolvida após responder por oito anos pela morte do ex-companheiro.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa