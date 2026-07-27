Bellinha é coroada

Bellinha Delfim, de 29 anos, foi coroada rainha de bateria da Unidos do Viradouro, na quadra da escola, em Niterói. A dançarina se emocionou ao assumir o posto antes ocupado por Juliana Paes, que não compareceu por causa de compromissos profissionais, mas enviou uma mensagem em vídeo.

"Hoje estou sentindo uma inveja, porque a minha vontade era estar me preparando para ir à quadra. Mas estou no auge das filmagens da segunda temporada de 'Os Donos do Jogo' e não vou poder estar presente nesta noite tão especial e merecida", explicou Juliana.

A atriz elogiou a sucessora e lamentou não entregar pessoalmente a faixa e a coroa. "A protagonista desta noite merece receber essa coroa, porque já é uma rainha do samba há muito tempo. Bellinha, você conhece todo o meu carinho, respeito, admiração e alegria por saber que é a nossa rainha de bateria. Vá com tudo. Você merece", afirmou.

Durante a cerimônia, Bellinha agradeceu à escola e destacou o significado da conquista em sua trajetória. "Estou muito feliz. Gostaria de agradecer a Deus, aos orixás e à família Viradouro por me permitirem viver tudo isso. O meu papel agora é continuar a honrar as cores da escola e o nosso pavilhão, com dedicação, respeito e humildade", declarou.

A nova rainha também ressaltou a representatividade do momento. "Sinto-me muito honrada por receber esta coroa em uma data tão importante para nós, mulheres pretas. Obrigada, Viradouro, por permitir que outras meninas tenham esperança de um dia alcançar esse lugar, com dignidade, sem atalhos e com respeito a este chão. Furacão, o pau vai quebrar!", completou.