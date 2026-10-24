Gabriel Torres desiste de 'A Fazenda 18'

Confira o anúncio da desistência de Gabriel.



Thaíde: "Atenção, peões! O Gabriel desistiu oficialmente da competição e não faz mais parte da Fazenda 18. Reúnam os pertences dele e coloquem no camarim." #AFazenda https://t.co/YaIIKR1vPc — (@ntonellibjj) October 23, 2026 Em meio aos preparativos para a festa Campestre, a qual aconteceu na mesma noite, os peões foram chamados para a sala, onde receberam o aviso da desistência do companheiro de reality. "Atenção, peões. Gabriel desistiu oficialmente da competição e não faz mais parte da Fazenda 18. Reúnam os pertences dele e coloquem no camarim", leu Thaíde no painel de avisos.



Darlin foi a primeira a questionar, em tom de choque. "Gabriel? Gabriel? Gabriel?", repetiu a peoa antes de colocar as mãos na cabeça e perguntar "Por que, Gabriel? O que é que está acontecendo". Em meio aos preparativos para a festa Campestre, a qual aconteceu na mesma noite, os peões foram chamados para a sala, onde receberam o aviso da desistência do companheiro de reality. "Atenção, peões. Gabriel desistiu oficialmente da competição e não faz mais parte da Fazenda 18. Reúnam os pertences dele e coloquem no camarim", leu Thaíde no painel de avisos.Darlin foi a primeira a questionar, em tom de choque. "Gabriel? Gabriel? Gabriel?", repetiu a peoa antes de colocar as mãos na cabeça e perguntar "Por que, Gabriel? O que é que está acontecendo".

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Enquanto isso, Alfredo Amaral pensou alto. "Gente, ele estava muito triste desde ontem, ele foi pra roça...". Maíra também reagiu. "O povo está muito doido", disse. Os demais participantes pareceram assustados com a notícia, mas não chegaram a verbalizar.



Fora do reality, internautas e a ex-participante eliminada, Catherine Bascoy, também comentaram a desistência. "Ele falou que queria Coca. Aí eu falei: 'Cara, eu quero muito ficar aqui'. E o Gabi falou: "Não, pede torcida, você tem que pedir torcida, não sei o quê". E eu tava assim: "Você pediu, Gabriel?". Ele: 'Não'. Aí eu falei: 'Hum... entendi'. Aí eu saí! [Risos] Aí eu saí!", disse a ex-participante durante o quadro "A Fogueira da Fazenda".



Alguns internautas tentaram justificar a decisão do ex-peão. "Claro, a Galisteu falou que depois de um mês ele estava apagado, mandou aproveitar a chance, ele viu que não tinha chances", escreveu uma usuária.



Outros criticaram a sequência de desistências. "Inacreditável... Tanta vaga desperdiçada...", comentou uma internauta. "Só vagas desperdiçadas. Acho que o Carelli viu que era ano de eleição e quis escolher só os ruinzinhos", disparou outra.

Gabriel Torres é um ator, apresentador, empresário e foi companheiro de Mara Maravilha, participante da oitava edição da Fazenda (2015), e com quem têm um de 7 anos chamado Miguel. A separação dos dois ocorreu em janeiro deste ano.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa