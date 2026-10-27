'Quem Ama Cuida': Adriana dá surra em Pilar e agita a web

A aguardada cena do acerto de contas entre Adriana (Letícia Colin) e Pilar em "Quem Ama Cuida", exibida na noite de segunda-feira (26), agitou os internautas. Após ser inocentada da acusação de assassinar Arthur Brandão (Antonio Fagundes), a protagonista comemorou o fim da liberdade condicional invadindo o apartamento da vilã e descarregando anos de humilhação com vários tapas.

A sequência começou com a namorada de Pedro (Chay Suede) relembrando o encontro com a mãe de Brigitte (Tata Werneck) em frente ao túmulo do empresário. Na ocasião, a vilã esmaga com o pé as flores deixadas pela mocinha. Recém-saída da prisão, a fisioterapeuta teve que aguardar a revisão criminal de seu caso para enfim descontar a raiva pelas armações da rival.

O momento lavou a alma dos telespectadores que acompanham a busca por justiça de Adriana. "Nada como uma boa cena de surra entre mocinha e vilã! Letícia Colin e Isabel Teixeira ótimas no embate. Queria que a Pilar apanhasse mais, porém pra uma primeira cena (espero que venham outras) foi muito bem dirigida", escreveu um usuário do X, antigo Twitter. "Sensacional a construção da surra da Adriana na Pilar. Novela do ano!!!!!", comentou outro. "A Pilar levando a aguardada surra. Isso que é surra", disse um terceiro.

O confronto entre mocinha e vilã também chamou atenção de quem não curte o folhetim. "Não gosto de 'Quem Ama Cuida', mas essa cena da Adriana dando uma surra na Pilar e a arrastando pelos cabelos, ela foi muito icônica, lendária. Amei demais!", declarou um perfil.

ADRIANA LEVOU A FANTASIA DE HALLOWEEN MUITO A SÉRIO ESSE ANO #QuemAmaCuida #TVGlobo https://t.co/8kvUT5xigs — TV Globo (@tvglobo) October 27, 2026

Entenda a trama

Em "Quem Ama Cuida", gira em torno de Adriana, condenada injustamente pelo assassinato do empresário Arthur Brandão. Após cumprir parte da pena em regime fechado, ela deixa a prisão sob liberdade condicional disposta a provar sua inocência e recuperar a herança deixada pelo marido. Ao lado de Pedro, seu grande amor, a mocinha enfrenta as armações de quem deseja esconder a verdade sobre o crime

Pilar teve papel importante na condenação ao recrutar Ademir (Dan Stulbach) para subornar o perito do caso e manipular depoimentos com objetivo de incriminar a rival. A vilã assumiu o controle dos negócios e das propriedades da família Brandão, enquanto a mocinha sofria na prisão, mas a farsa da megera começou a desmoronar com a revisão do caso e a chegada de Heitor (Renato Góes), filho desaparecido do milionário.