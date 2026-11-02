Donald Trump descarta encontro com Flávio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não tem planos de se reunir com o senador Flávio Bolsonaro (PL). O líder norte-americano ressaltou, porém, que o candidato derrotado por Lula nas eleições presidenciais brasileiras pode permanecer no país "pelo tempo que quiser".

Questionado por um repórter sobre planos de se encontrar com Flávio Bolsonaro enquanto estiver na Flórida, o presidente dos EUA afirmou que não os possui. "Não tenho planos de me reunir com ele, mas ele foi tratado de uma maneira muito injusta. Então, ele pode ficar aqui pelo tempo que quiser", disse Trump, que participou da festa anual de Halloween realizada no clube privado Mar-a-Lago no último sábado.

Flávio fugiu para Estados Unidos após ser derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais. Desde então, o senador tem feito declarações sobre o futuro político brasileiro. Na sexta, afirmou que pretende disputar novamente a presidência e disse que isso poderia ocorrer antes de 2030, sem explicar como uma eleição antecipada seria viabilizada.

Reportagem do estagiário RODRIGO MACIEL, sob supervisão de ISABELLE ROSA