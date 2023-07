'Tardezinha no Recife Diferenciado': Thiaguinho celebra pagode em novo EP

Thiaguinho lançou do EP ao vivo 'Tardezinha no Recife Diferenciado', hoje, 7. Além do áudio disponível nas plataformas digitais, serão lançados três videoclipes com performances do artista no show de Recife, dirigidos por Douglas Aguillar e Fran Landim (Gogacine). O projeto apresenta uma seleção de três medleys que refletem a essência do pagode, combinando regravações de clássicos atemporais com composições mais atuais.



Entre os destaques, estão as releituras de Djavan, com as canções 'Um Amor Puro' e 'Meu Bem Querer', além das obras de Leandro Lehart em 'Deixa Eu Ir À Luta' e Délcio Luiz com 'Uma estrela'. Com direção musical de Wilson Prateado, os fãs de longa data também poderão curtir os clássicos 'Só Depois' e "Insegurança", originalmente gravados por Revelação e Grupo Pixote. Este é o segundo lançamento do artista em 2023 e representa a continuação do projeto audiovisual gravado durante sua atual turnê da Tardezinha.



“Estou muito feliz em apresentar mais essa novidade, que é uma preciosidade para mim. Esse projeto representa o registro de uma continuação da minha jornada musical com a Tardezinha. É uma oportunidade de reviver momentos especiais e celebrar o pagode de uma forma única. Também é uma chance dos fãs que não podem estar na Tardezinha sentirem de casa a vibe dessa festa. Mal posso esperar para compartilhar essa experiência com todos”, afirmou Thiaguinho.



E razões para comemorar não faltam para o cantor. Com o compromisso de proporcionar momentos inesquecíveis aos amantes do samba e pagode, 'A Tardezinha' é sucesso ao redor do mundo: já passou por nove cidades no Brasil, duas no exterior – Lisboa e Miami – e ainda irá para mais 16 localidades brasileiras, totalizando 28 shows. Até o momento, quase 250 mil pessoas já estiveram no evento, cantando os maiores sucessos do samba e do pagode das últimas décadas em uma só voz.