Dia dos Pais promete aquecer mercado e expectativa está em alta, apontam pesquisas

Com menos de uma semana para celebrar o Dia dos Pais que será comemorado no próximo domingo, dia 13 de agosto, o comércio brasileiro está com altas expectativas, com a recente melhora de índices econômicos no país. De acordo com uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) estima-se que 110,5 milhões de consumidores comprarão presentes. O número representa um aumento de 8,7 milhões em relação a 2022.



Quatro a cada dez consumidores vão fazer as compras de presentes para o Dia dos Pais nas lojas físicas de produtos de saúde e virtuais. A preferência pelo ponto físico, relatada por 40% dos entrevistados em pesquisa realizada pelo Google, representa um crescimento de 8 pontos porcentuais na comparação com a mesma data do ano passado.



E nesse dia tão importante, presentear aquele que sempre cuidou do filho com tanto carinho é fundamental. Pensando nisso, a distribuidora de produtos no ramo da beleza e bem estar tem algumas dicas e sugestões exclusivas.





Para quem está em busca de um presente que une praticidade, tecnologia e cuidado pessoal, o Barbeador Elétrico Multiuso 5 em 1 da marca Relaxmedic, é a escolha perfeita. Ele é um produto que oferece alta tecnologia para garantir resultados estéticos excelentes.



Com suas cinco funções diferentes, o produto proporciona facilidade na hora de aparar os pelos faciais, cortar a barba ou até mesmo raspar a cabeça. Seu design anatômico permite um corte preciso e suave, evitando irritações na pele. Além disso, ele vem acompanhado por cinco acessórios: barbeador, aparador de pelos para acabamento e recortes perfeitos da barba, escova facial, aparador de pelos para o nariz e orelha, e escova de silicone.



Outra sugestão é o Massageador Elétrico Profissional Pistola Deep Therapy. Com tecnologia de última geração, esse massageador profissional oferece uma massagem percussiva que é capaz de proporcionar relaxamento aos músculos rígidos e auxiliar no alívio das dores e tensões musculares. São 20 velocidades/intensidades ajustáveis, permitindo que ele personalize a massagem alternando as frequências conforme suas preferências. Uma das vantagens desse produto é a sua praticidade, pois ele é sem fio e conta com uma bateria recarregável. Além disso, o painel exibe a indicação da carga da bateria, evitando surpresas durante o uso.



Com o Massageador Elétrico Profissional Pistola Deep Therapy da Relaxmedic, os papais terão momentos de relaxamento e bem-estar, contribuindo para que possam desfrutar de uma vida mais tranquila e saudável.



“O Dia Dos Pais é uma data importante para o varejo e o mercado em 2023 está bem aquecido.

Os produtos práticos de beleza e saúde aliados à tecnologia são os que estão agradando os consumidores”, declara Renato Carvalho, Ceo do Grupo RelaxMedic.