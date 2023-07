Cases de publicidade da Itabus são finalistas do prêmio Élan

A Itabus, renomada empresa de publicidade em movimento , está comemorando 20 anos de atuação no mercado de mídia exterior com uma notícia emocionante: ela é uma das finalistas do prestigiado prêmio do Festival Élan. Promovido pelos Amigos do Mercado, esse festival tem como objetivo reunir e reconhecer projetos e cases criativos do mercado publicitário, inspirando o setor e fomentando a criatividade.



O Festival Élan é um evento realizado no Museu da Imagem e do Som (MIS) que visa destacar os profissionais do mercado publicitário e mostrar que a inspiração pode vir de muitos lugares. A premiação acontecerá a partir da próxima segunda-feira, 10, e terá três dias de intensas atividades, se encerrando na quarta-feira, 12.



A Itabus já está entre os finalistas com dois cases que demonstram a criatividade e o impacto de suas campanhas publicitárias. O primeiro caso, intitulado 'A nova Carteira Digital do Carioca', foi realizado em parceria com o Google Pay, juntamente com as agências Wunderman Thompson e Altermark. A ação contou com uma carreata de três ônibus envelopados percorrendo as ruas do Rio de Janeiro, além de mídias nas barcas e ações de sampling com a essência carioca. Além disso, ofereceram Wi-Fi móvel para divulgar o Google Pay, resultando em um aumento significativo no número de cadastros. 'Foi uma alegria gerar tanto engajamento com uma marca tão relevante como o Google, ficamos orgulhosos com os resultados', Juliana Scivoletto gerente de mercado.



O segundo case da Empresa a chegar às finais foi intitulado de a "Roda de Samba itinerante", realizada em parceria com a Bet Nacional e a Lean Agência. Essa ação consistiu em transferir os participantes em ônibus double deck de teto retrátil, que foram customizados tanto externa quanto internamente. Os influenciadores da Bet Nacional foram envolvidos em uma experiência única no evento Tardezinha, com direito a lounge com samba ao vivo, jingle personalizado e distribuição de Mate e Biscoito Globo. “Escolhemos o ônibus double deck para esta ação, pois além de apresentar um espaço útil de mídia externa de 160m², com alto impacto, nos possibilitou criar uma experiência de transfer diferenciada para os influenciadores digitais. Foi uma integração perfeita entre os meios on-line e off-line, impossível não ver!”, Alessandra Scivoletto, Gerente Comercial.



A equipe da Itabus está orgulhosa com a possibilidade de ser reconhecida pelo seu desempenho na indústria da publicidade. “Esses projetos finalistas são o reflexo de como estamos buscando nos posicionar daqui para frente. Queremos, cada vez mais, trazer movimento, experiência e inovação para nossos parceiros e seus respectivos públicos de forma itinerante e personalizada”, Christiano Barros, diretor da empresa Itabus.