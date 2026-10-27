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Eleições

Governo dos Estados Unidos deve emitir visto para Flávio Bolsonaro

Polícia Federal apura possível saída do país; passaportes do senador foram bloqueados por determinação judicial de Alexandre de Moraes

Flávio Bolsonaro participou de ato na Avenida Paulista ontem
Flávio Bolsonaro participou de ato na Avenida Paulista ontem -
O governo dos Estados Unidos deve conceder vistos ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e a integrantes de sua família. Apesar da autorização para entrada no país, ainda não há confirmação oficial do governo sobre onde o candidato derrotado no segundo turno das eleições presidenciais está. A informação foi divulgada pelo site g1.
LEIA MAIS: Flávio Bolsonaro chega aos EUA, afirma aliado de Trump
Um advogado mexicano ligado ao movimento "Make America Great Again", de Donald Trump, confirmou a chegada do senador ao país norte-americano. De acordo com Simón Levy, a fuga de Flávio ganhou um nome: "Operação Alba".
 
 
Nas redes sociais, o aliado de Donald Trump anunciou a chegada do senador e detalhou os próximos passos em solo estadunidense. "Flávio Bolsonaro chegou em segurança aos Estados Unidos. O cérebro por trás dessa operação é o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. Dos Estados Unidos, livre e seguro, Flávio liderará a oposição contra Lula", escreveu no X, antigo Twitter.
Nesta terça (27), veículos internacionais divulgaram informações de que Flávio teria deixado o Brasil com destino aos Estados Unidos. A Polícia Federal apura o caso, mas, até o momento, não há registro oficial que comprove a entrada do senador no país vizinho ou sua passagem pelos procedimentos migratórios regulares brasileiros.

Uma publicação do portal argentino Infobae apontou que Flávio teria cruzado a fronteira com a Argentina pela região de Puerto Iguazú. Segundo a versão divulgada, ele seguiria viagem em uma aeronave particular, modelo Gulfstream G400, operada pela empresa Baires Fly S.A.

Dados de rastreamento aéreo indicaram que o avião saiu de Buenos Aires e chegou a Puerto Iguazú na noite de segunda-feira (26), permanecendo na região na manhã seguinte. Não havia, contudo, registro de decolagem no horário em que a partida era esperada. Também não existe confirmação de que o senador tenha embarcado nesse voo ou utilizado outra aeronave para seguir aos Estados Unidos.

Autoridades argentinas informaram que não localizaram registro de entrada de Flávio no país. No Brasil, a Polícia Federal também não identificou, até então, documentação que comprovasse sua passagem pelos controles migratórios convencionais.

Passaportes foram bloqueados


A situação ocorre após uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que Flávio entregasse seus passaportes, inclusive o diplomático, e não deixasse o Brasil. O prazo estabelecido para a apresentação dos documentos terminou às 11h desta terça-feira, sem que a entrega tivesse sido confirmada.

Diante do caso, os passaportes foram cancelados nos sistemas oficiais, e autoridades foram comunicadas sobre a restrição.

O episódio também motivou uma iniciativa de parlamentares do PT para pedir a prisão preventiva do senador, sob o argumento de que o descumprimento da ordem judicial e a falta de informações sobre seu paradeiro justificariam a medida. O pedido, por si só, não significa que a prisão tenha sido decretada.

Investigação da Polícia Federal

Flávio é alvo de uma apuração da Polícia Federal que investiga suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O caso também envolve o advogado Willer Tomaz. Os dois reconhecem que mantêm uma relação de amizade, mas negam irregularidades ou sociedade nos negócios investigados.

O senador também aparece em outra investigação da PF, relacionada a possíveis crimes envolvendo o financiamento do filme Dark Horse, produção sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A reportagem de O DIA entrou em contato com a assessoria de Flávio Bolsonaro. O espaço segue aberto.
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