Em vídeo no Tiktok, Débora Falabella relembra substituição por irmã durante 'O Clone'

Rio - Débora Falabella relembrou recentemente o episódio em que precisou ser substituída pela irmã, Cynthia, durante as gravações de "O Clone". A situação durante o sucesso de Glória Perez, exibido na Globo nos anos 2000, contou com a participação da atriz, interpretando Mel, uma personagem que sofria com dependência química. O relato da artista voltou à tona depois de um vídeo recém divulgado por ela no TikTok, plataforma da qual se tornou usuária ativa.

Enquanto precisou ficar afastada dos estúdios, já que contraiu uma meningite viral, a solução foi que a familiar fizesse uma das cenas mais importantes da trama, o que foi narrado pelas duas.

"Diferente do que muita gente acha, eu não sou gêmea da minha irmã. Ela é mais velha. Mas a gente era muito parecida, o clone uma da outra...Um belo dia, no meio da novela, eu fiquei doente. Peguei uma meningite viral e tive que ser internada. A novela não podia parar e o Jayme Monjardim, diretor da novela, tinha conhecido minha irmã um mês atrás em Belo Horizonte e falou: 'É isso. Vou colocar sua irmã para te substituir, ela vai ser sua dublê'", disse Débora.

Na cena, que fazia parte de um momento importante na história, a personagem passava por um surto e quebrava todo o ambiente onde estava. Cynthia falou sobre como foi vir de Minas para o Rio, para precisar entrar em cena.

"Eu lembro que fui colocar as roupas, não servia direito. Tiveram que fazer uma adaptação de um dia para o outro. Eu lembro que fiquei tão nervosa, não lembro quem falou, que eu estava muito mais forte na cena de raiva, que eu arrebentava o quarto. Alguém comentou: 'Nossa, a cena foi demais, parecia que tinha adquirido um superpoder, parecia o incrível Hulk'", relembrou.