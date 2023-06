Cerimônia da Bola de Ouro para premiar os melhores da temporada tem data definida

A cerimônia da Bola de Ouro já tem data marcada. A revista France Football, organizadora do evento, definiu nesta sexta-feira (9) que a premiação será realizada no dia 30 de outubro, em Paris, na França. Em 2022, o prêmio foi entregue antes da Copa do Mundo. O francês Karim Benzema e a espanhola Alexia Putellas foram os vencedores.

A organizadora do evento irá revelar os 30 finalistas do masculino e as 20 finalistas do feminino no dia 6 de setembro. Além de entregar a Bola de Ouro para os melhores da temporada 2022/23, a cerimônia também entrega o Troféu Kopa para o melhor jogador jovem, o Troféu Yashin para o melhor goleiro e o Troféu Sócrates para projetos sociais.



A votação da Bola de Ouro é de acordo com o desempenho durante a temporada 2022/23, entre o segundo semestre de um ano e o primeiro do ano seguinte. Os jornalistas dos 100 países melhores posicionados no ranking da Fifa são convocados para votar. Lionel Messi conquistou o prêmio sete vezes e é o maior vencedor. Ele está entre os favoritos para esta temporada.

Confira os vencedores da Bola de Ouro neste século:

2001 - Michael Owen - Inglaterra - Liverpool

2002 - Ronaldo - Brasil - Real Madrid

2003 - Pavel Nedved - República Tcheca - Juventus

2004 - Andriy Shevchenko - Ucrânia - Milan

2005 - Ronaldinho - Brasil - Barcelona

2006 - Fabio Cannavaro - Itália - Real Madrid

2007 - Kaká - Brasil - Milan

2008 - Cristiano Ronaldo - Portugal - Manchester United

2009 - Lionel Messi - Argentina - Barcelona

2010 - Lionel Messi - Argentina - Barcelona

2011 - Lionel Messi - Argentina - Barcelona

2012 - Lionel Messi - Argentina - Barcelona

2013 - Cristiano Ronaldo - Portugal - Real Madrid

2014 - Cristiano Ronaldo - Portugal - Real Madrid

2015 - Lionel Messi - Argentina - Barcelona

2016 - Cristiano Ronaldo - Portugal - Real Madrid

2017 - Cristiano Ronaldo - Portugal - Real Madrid

2018 - Luka Modric - Croácia - Real Madrid

2019 - Lionel Messi - Argentina - Barcelona

2021 - Lionel Messi - Argentina - Barcelona/Paris Saint-Germain

2022 - Karim Benzema - França - Real Madrid

*Em 2020 não teve premiação por causa da pandemia da Covid-19

*Entre 2010 e 2015, a premiação foi conjunta entre France Football e Fifa

*Desde 2016, a Fifa entrega o prêmio 'The Best' para o melhor jogador do mundo