Ingressos para estreia de Messi no Inter Miami custam mais de R$ 2 mil

A contratação de Lionel Messi já é um sucesso para o Inter Miami. Após o anúncio, a procura pelos ingressos da estreia do craque argentino cresceram, assim como os preços das entradas. O valor dos bilhetes para a estreia da equipe na Copa das Ligas, competição entre clubes dos Estados Unidos e México, no dia 21 de julho, sofreu um aumento de 2.000%.

O Inter Miami enfrenta o Cruz Azul, do México, no dia 21 de julho, pela Copa das Ligas. O preço do ingresso para este jogo subiu de US$ 24 (R$ 117) para US$ 521 (R$ 2.558). A partida deve marcar a estreia de Lionel Messi pelo clube americano. Após duas temporadas pelo PSG, da França, e sem chance de retornar ao Barcelona, da Espanha, o craque decidiu deixar a Europa.

O contrato de Messi com o Inter Miami terá duração de duas temporadas. O craque argentino, de 35 anos, deve receber um salário anual de 60 milhões de euros (R$ 315 milhões). O astro tinha proposta do Al Hilal, da Arábia Saudita, com ganhos anuais de 400 milhões de euros (R$ 2 bilhões), mas rejeitou e optou por dar sequência na carreira nos Estados Unidos.