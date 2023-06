Guardiola não se preocupa com seca de Haaland e nega favoritismo: 'No fim, é um jogo de futebol'

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, concedeu uma entrevista coletiva nesta sexta-feira (09) projetando a final da Liga dos Campeões, contra a Inter de Milão. Lá, o espanhol, que busca seu terceiro título da competição, rechaçou a ideia do favoritismo do clube inglês, afirmando que, no fim das contas, é uma partida de futebol.

"Sabemos o quão importante é essa competição. Eu não controlo a opinião das pessoas, apenas o foco que temos que ter. Assisti muitos jogos da Inter para saber o que devemos fazer. No fim, é um jogo de futebol. A equipe que performar melhor nos 95 minutos vencerá. Na história, a Inter é maior que a gente. Isso não importa. Importante é sábado, às 16h (horário de Brasília), que temos que fazer a melhor performance possível", afirmou o treinador do Manchester City

Guardiola também se mostrou despreocupado com a seca de gols que o artilheiro Erling Haaland vem passando no Manchester City. O treinador afirmou que o norueguês estará pronto para trazer o título da Liga dos Campeões.

"Não estou aqui para discutir a capacidade de Haaland marcar gols. Se você tem dúvidas sobre isso, deve ser a única pessoa. Eu não tenho dúvidas. Ele estará pronto para nos ajudar a vencer a Liga dos Campeões", garantiu.

A grande decisão da Liga dos Campeões acontece no próximo sábado (10), às 16h no horário de Brasília, no Estádio Olímpico Atatürk, em Instabul.