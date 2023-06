Real avalia possibilidade de contratar Mané para substituir Benzema

Rio - Sem contar com Karim Benzema, Marco Asensio e Mariano Díaz, o Real Madrid precisará repor o ataque com contratações. De acordo com informações do jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", o clube espanhol está avaliado a contratação de Sadio Mané, do Bayern.

O senegalês, de 31 anos, tem contrato até 2025 com os alemães, e o Real Madrid estaria avaliando a possibilidade de desembolsar até 30 milhões de euros (cerca de R$ 157 milhões) para contar com o jogador.

Após seis temporadas no Liverpool, Sadio Mané chegou ao Bayern no começo da última temporada. Ele entrou em campo em 38 partidas, fez 12 gol e deu oito assistências. O senegalês se envolveu em problemas extracampo e sua permanência no clube alemão é incerta.