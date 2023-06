Atacante da Inter de Milão é vítima de racismo após perder gol na final da Liga dos Campeões

Lukaku foi vítima de racismo após perder gol incrível na final da Liga dos Campeões Reprodução

Turquia - O atacante Romelo Lukaku, da Inter de Milão, foi alvo de ataques racistas apósO jogador belga recebeu em suas redes sociais mensagens que o chamavam de “catador de algodão”, em referência a escravos que fazem esse trabalho em diversos países, e alguns emojis de macaco.Lukaku entrou em campo no segundo tempo da final da Liga das Campeões. No entanto, não teve um bom desempenho e acabou “tirando” uma das melhores chances de gol da Inter, quando Dimarco cabeceou em direção ao gol, mas a bola parou no atacante belga.Além disso, Lukaku ainda teve a melhor chance da Inter no jogo. Aos 43 minutos do segundo tempo, o camisa 90 recebeu cruzamento na pequena área, mas cabeceou no meio do gol e Ederson acabou defendendo com o joelho.