Fogão está irresistível!

O Botafogo fez valer sua força dentro de casa e venceu mais uma no Brasileirão. Na noite de ontem, o Glorioso bateu o Fortaleza por 2 a 0 com grande atuação e manteve os 100% de aproveitamento jogando no Nilton Santos pelo Brasileirão. Tiquinho Soares marcou os dois gols da partida e disparou na artilharia da competição com oito gols anotados.

O time de Luís Castro chegou a 24 pontos, contra 19 do vice-líder Palmeiras, que enfrentará o São Paulo hoje, no Morumbi. Agora, o Alvinegro volta a campo somente no dia 22, contra o Cuiabá, às 20h, na Arena Pantanal.

Jogando diante de sua torcida, o Botafogo foi quem ditou o ritmo do primeiro tempo. Já nos acréscimos, o Botafogo foi premiado por sua boa atuação. Marlon Freitas cruzou pelo lado direito, o zagueiro Brítez desviou de cabeça e a bola acabou sobrando nos pés de Tiquinho Soares, que dominou e bateu com tranquilidade para estufar as redes e levar o Glorioso em vantagem.

No segundo tempo, o Fortaleza esboçou uma reação. Após o susto inicial, o Botafogo não demorou a voltar para a partida. Eduardo cruzou na área, e Titi, sozinho, colocou o braço na bola. Na cobrança do pênalti, João Ricardo defendeu o chute de Tiquinho Soares, mas o camisa 9 brigou com Lucero pelo rebote e conseguiu marcar o segundo dele e deu números finais para a partida.