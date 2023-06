Musa do OnlyFans celebra título do City com ensaio sensual

Rio - A musa do OnlyFans, Elle Brooke, torcedora do Manchester City, está radiante com o título do clube inglês na Liga dos Campeões. Ela utilizou suas redes sociais e fez um ensaio sensual vestindo a camisa dos Citizens, que conquistaram pela primeira vez o maior título da Europa.

A atitude chamou a atenção dos seguidores da beldade, que fizeram alguns comentários. "Está linda, Elle desfrute", afirmou um seguidor. Outro disse: "Eu sabia que havia uma razão pela qual conseguia respirar", se declarou outro.

Elle Brooke faz muito sucesso também no Instagram tendo mais de 760 mil seguidores. A beldade também tem ingressado no boxe e participado de algumas lutas.