Ex-técnico do Flamengo, Paulo Sousa pode assumir comando de campeão italiano

Rio - A passagem de Paulo Sousa no comando do Flamengo não deixou saudades, mas ele está em alta no futebol italiano. De acordo com informações do jornal Corriere Della Sera, o português vem sendo avaliado como possível alternativa para assumir o comando do Napoli, atual campeão da Série A.

Apesar do título, Luciano Spaletti não seguiu no comando da equipe do Sul da Itália. Paulo Sousa dirigiu a Salernitana na reta final da competição e foi muito elogiado por salvar a equipe do rebaixamento e colocá-la na 15ª colocação.

De acordo com a publicação já houve uma encontro entre representantes do Napoli e do treinador português. A multa de Paulo Souza no Salerniana seria de algo em torno de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5, 2 milhões). O português estaria avaliando negociar a liberação com a atual equipe.

Paulo Sousa comandou o Flamengo no primeiro semestre de 2022. O português foi demitido após ter sido vice-campeão da Supercopa do Brasil, do Carioca e ter iniciado o Brasileirão com uma campanha irregular.