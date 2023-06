Fenerbahçe bate o Istambul, fatura a Copa da Turquia e encerra jejum de títulos de Jorge Jesus

Rio - Vivendo seus últimos dias de contrato com o Fenerbahçe, o treinador Jorge Jesus voltou a conquistar um título neste domingo. A equipe comandada pelo português derrotou o Istanbul Basaksehir por 2 a 0 e faturou a Copa da Turquia. O atacante Batshuayi foi decisivo, fazendo os dois gols da partida.

O título encerrou um jejum de quase dois anos sem título do treinador português. A última vez que Jorge Jesus havia sido campeão foi em 2020, quando o técnico comandou o Flamengo no título do Campeonato Carioca daquele ano. A taça foi garantida no dia 17 de julho, depois de uma vitória de 1 a 0 sobre o Fluminense.

Depois disso, Jorge Jesus dirigiu o Benfica por duas temporadas, mas passou em branco. O treinador assumiu o comando do Fenerbahçe no ano passado, ficou em segundo lugar no Campeonato Turco, e agora conseguiu conquistar o seu primeiro título pelo seu clube atual.

De acordo com informações da imprensa saudita, Jorge Jesus irá assumir o comando da seleção da Arábia Saudita. Ele vive seus últimos dias de contrato e a tendência é que realmente não continue no Fenerbahçe.