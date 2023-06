mengão embalou!

O Flamengo deu continuidade ao seu bom momento na temporada e venceu o Grêmio por 3 a 0, ontem, no Maracanã. Everton Cebolinha, Pedro e Bruno Henrique fizeram os gols da vitória que foi a quarta do Rubro-Negro nos últimos cinco jogos na competição. Com o resultado, o clube chegou a terceira colocação no Brasileiro com 19 pontos.

Com a paralisação do futebol brasileiro devido as próximas duas Datas Fifas, o Flamengo irá ficar 11 dias sem jogar. O próximo compromisso do clube carioca será no próximo dia 22 contra o Bragantino, fora de casa, às 21h30.

O primeiro tempo entre Flamengo e Grêmio foi bastante equilibrado. Sem muita inspiração, o Mengão conseguiu abrir o placar graças a uma bobeira da defesa do Grêmio. Aos 23 minutos, Wesley roubou a bola de Cuiabano, e tocou para Everton Cebolinha, que passou por Kannemann, antes de finalizar.

BH marca e emociona

O segundo tempo começou com o Flamengo administrando a partida e esperando o Grêmio. Porém, a equipe gaúcha tinha muitas dificuldades na criação. E novamente aproveitando um erro na saída de bola dos visitantes, o Rubro-Negro ampliou. Aos 19 minutos, João Pedro errou passe, Pedro interceptou e finalizou para o fundo das redes.

Com a folga no placar, o Flamengo reduziu ainda mais o seu ímpeto ofensivo e passou a administrar ainda mais o resultado. Porém, ainda teve tempo de Bruno Henrique marcar o seu primeiro gol pelo clube carioca após sofrer uma grave lesão no joelho no ano passado. Nos acréscimos, o atacante apareceu para dar números finais e fechar o placar para os donos da casa.