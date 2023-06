Jesus confirma saída do Fenerbahçe e projeta futuro: 'Vou esperar o que é o meu sonho'

Turquia - O título da Copa da Turquia foi a despedida de Jorge Jesus do Fenerbahçe. Após a conquista, o treinador confirmou que não irá renovar o contrato com o seu clube. No entanto, o português afirmou que ainda não tomou uma decisão sobre o seu futuro.

"Não é que não gosto de estar nessa equipe, pelo contrário. Volto a dizer: é um povo muito carinhoso, mas eu tinha decidido que iria esperar por novas oportunidades e, portanto, é isso que vou fazer. Vou para Portugal. Ainda não decidi nada com ninguém, vou esperar aquilo que é meu sonho, que se possa realizar. Vou esperar até o fim", disse.

A imprensa saudita vem cravando que Jorge Jesus será o novo treinador da Arábia Saudita pelos próximos três anos. O ex-comandante do Flamengo também é visto como uma possibilidade para assumir a seleção brasileira, porém, Carlo Ancelotti é o "plano A" da CBF.

O Atlético-MG, clube que já tentou a contratação de Jorge Jesus em outros momentos, está novamente sem treinador e poderá fazer uma nova investida. Com isso, o português deverá definir em breve qual será o seu novo desafio.