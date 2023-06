Derrota no Sul não muda entendimento sobre permanência de Barbieri no Vasco

Rio - A derrota para o Internacional, em Porto Alegre, não alterou o entendimento no Vasco sobre a continuidade do trabalho de Mauricio Barbieri. Apesar da grande pressão externa, o treinador será mantido no comando do clube carioca e agora terá 11 dias sem jogos para trabalhar o elenco em busca de uma reação no Brasileiro.

Apesar do entendimento de que o desempenho da equipe na competição está abaixo do esperado, a 777 Partners acredita que não é momento para mudanças. Existe também uma confiança grande no clube carioca que os reforços que vão chegar na segunda janela de transferências elevem a qualidade do grupo. O Cruz-Maltino deverá contar com até seis contratações.

Em penúltimo lugar no Brasileiro, o Vasco vive uma sequência de cinco derrotas seguidas. No total, o Cruz-Maltino entrou em campo em 10 jogos, venceu um, empatou dois e sofreu sete derrotas na competição. São apenas seis pontos conquistados em 30 possíveis.

Em relação ao jogo contra o Internacional, o entendimento é de que o Vasco merecia melhor sorte na partida. Apesar do começo muito ruim, após sofrer dois gols, a equipe mostrou equilíbrio e por muito pouco não buscou um empate no Beira-Rio.