Destaque do Equador acerta com clube da Série A do Brasileirão

Destaque do Equador na Copa do Mundo de 2022, o atacante Enner Valencia jogará o Campeonato Brasileiro a partir de julho. O jogador equatoriano, de 33 anos, assinou contrato até junho de 2026. Ele desembarcará em Porto Alegre no dia 26 de junho e será apresentado oficialmente no mesmo dia.

"Sempre vou lutar. Haverá uma luta incrível defendendo as cores do Inter. Isso posso prometer sempre: luta pela equipe. Estamos muito felizes pelo carinho. Muito obrigado aos torcedores e todas pessoas que puderam fazer isso possível para se tornar realidade", disse o atacante.

Enner Valencia estava no Fenerbahce, da Turquia, e possui contrato até o dia 30 de junho. O equatoriano não irá renovar o vínculo e, por isso, já poderia acertar com outro clube. O acerto já estava encaminhado desde o início do ano, mas por respeito aos turcos foi mantido em sigilo.

Artilheiro do Equador na Copa do Mundo de 2022 com três gols, Enner Valencia viveu uma das melhores temporadas da carreira pelo Fenerbahce. Em 2022/23, marcou 36 gols e sete assistências em 51 jogos. O equatoriano só poderá estrear a partir do dia 3 de julho, data da abertura da janela de transferências.

Antes de vestir a camisa do Internacional, Enner Valencia terá dois compromissos com a seleção. O Equador enfrenta a Bolívia, no dia 17, às 20h (de Brasília), e a Costa Rica, no dia 20, às 21h, nos Estados Unidos.