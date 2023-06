Robert Renan é convocado no lugar de Nino para amistosos da seleção brasileira

O zagueiro Robert Renan foi convocado pelo técnico interino Ramon Menezes para representar a seleção brasileira nos amistosos contra Guiné, no próximo sábado (17), e Senegal, no dia 20. Ele substituirá Nino, do Fluminense, que foi cortado por conta de uma lesão no músculo adutor da coxa direita.

Esta é a segunda convocação do jovem de 19 anos, que já havia sido chamado para o amistoso contra Marrocos, em março, o primeiro após a Copa do Catar. Robert Renan tem apresentação marcada para a quarta-feira (14), em Barcelona, na Espanha.

Recentemente, o jogador esteve no grupo campeão Sul-Americano sub-20 e na campanha até as quartas de final do Mundial da categoria, também sob o comando de Ramon Menezes.

O Brasil enfrentará Guiné no Estádio Cornellà-El Prat, casa do Espanyol, em Barcelona, e depois vai a Portugal encarar Senegal, em Lisboa, no José Alvalade, casa do Sporting.