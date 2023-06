Nove torcedores ficam feridos em festa de título do Denver Nuggets

Nove pessoas ficaram feridas em um tiroteio na madrugada desta terça-feira (13), na cidade de Denver, nos Estados Unidos, horas após a disputa do jogo final da NBA. Os feridos foram alvejados numa área onde torcedores comemoravam o primeiro título do Denver Nuggets na história da liga profissional de basquete dos EUA.

O tiroteio aconteceu por volta de 0h30 no horário local, cerca de três horas e meia depois do fim da quinta partida entre Nuggets e Miami Heat - os anfitriões fecharam a série melhor de sete jogos pelo placar geral de 4 a 1.



De acordo com a polícia local, três dos nove feridos estão em situação crítica. Um suspeito já foi detido. O homem é um dos que sofreu ferimentos, mas não corre risco de morte. O episódio de violência aconteceu a cerca um quilômetro da Ball Arena, onde os Nuggets se sagraram campeões da NBA na noite desta segunda.



"No que diz respeito ao que levou a essa briga, que resultou nos tiros disparados, isso ainda está sob investigação neste momento", disse o porta-voz da polícia, Doug Schepman. "Aconteceu na área onde tínhamos a maior quantidade de pessoas celebrando durante a noite", explicou.



Segundo o porta-voz, no momento dos tiros, o fãs dos Nuggets presente naquele local já havia diminuído bastante. Ele informou ainda que a polícia está entrevistando as testemunhas no momento.