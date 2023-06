Jokic se torna o primeiro atleta a liderar todas estatísticas no mata-mata da NBA

Eleito o melhor jogador das finais da NBA na temporada 2022/23, o pivô Nikola Jokic alcançou uma marca inédita na história da liga norte-americana de basquete. O sérvio, de 28 anos, se tornou o primeiro jogador a liderar as estatísticas de pontos, rebotes e assistências na pós-temporada.

Nikola Jokic teve média impressionante de 30 pontos, 9,5 assistências e 13,5 rebotes na pós-temporada da NBA. Ao todo, o sérvio anotou 600 pontos, teve 190 assistências e 270 rebotes. Ele anotou 10 triplos-duplos na pós-temporada em 20 jogos disputados.

No jogo do título do Denver Nuggets, Nikola Jokic anotou 28 pontos, 16 rebotes e quatro assistências. Nas finais contra o Miami Heat, teve médias de 30.2 pontos, 14 rebotes e 7.2 assistências. Além de campeão e melhor jogador das finais, o pivô soma dois prêmios de melhor da temporada, foi cinco vezes eleito para o time da temporada e possui cinco seleções para o Jogo das Estrelas.