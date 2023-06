Messi volta a falar sobre não jogar Copa do Mundo: "Não creio que participe da próxima'

Na China para o amistoso da Argentina contra a Austrália, na quinta-feira (15), Lionel Messi mais uma vez não confirmou presença na próxima Copa do Mundo, em 2026. Só que agora foi mais categórico para a possibilidade de não estar em campo.

"Como disse antes, não creio que eu participe da próxima Copa. Não sei o que vai acontecer no futuro, mas não mudei de opinião quanto a isso. Gostaria de estar lá para assistir, mas não vou participar. Depois de conquistar a Copa que me faltava, estou satisfeito e agradecido pela carreira que tive e isso é o mais importante para mim. ", afirmou o craque argentino ao jornal chinês 'Titan Sports'.



Prestes a completar 36 anos no dia 24 de junho, Messi terá 39 em 2026 e pode, até mesmo, ter encerrado a carreira. Um fator que pode mudar a decisão do craque é que jogará nos próximos dois anos pelo Inter Miami nos Estados Unidos, uma das sedes da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Canadá e México.



Em fevereiro, quando deu entrevista ao jornal argentino 'Olé', Messi já havia falado sobre a possibilidade de jogar uma última Copa do Mundo após conquistá-la em 2022, no Catar.



"Devido à idade e ao tempo, parece-me que é difícil. Depende de como minha carreira vai. E depende de muitas coisas", disse à época.