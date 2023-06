Botafogo revela novo projeto do CT e terá parceria com Lyon

Rio - O Botafogo pensa no futuro e viabiliza a construção de um novo centro de treinamento. O clube, que atualmente manda as atividades no Espaço Lonier, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, busca uma estrutura maior. O CT dos sonhos do Alvinegro conta com 19 campos e um custo estimado de R$ 150 milhões.

A ideia é adquirir um terreno e construir uma nova estrutura. O Botafogo aguarda a oficialização da doação de um terreno por parte da Prefeitura do Rio de Janeiro - assim como foi feito com Fluminense e Vasco. Em meio a espera, o clube já tem um projeto pronto e terá parte bancada pelo Lyon, da França.

Segundo o "ge", o espaço terá 19 campos, espaço integrado para time profissional e de base, ala voltada para treinos do Lyon, e um espaço recreativo com oito quadras de tênis e pista de atletismo. O Botafogo prevê um custo de até R$ 170 milhões.

A inclusão do Lyon é ideia de John Textor. O empresário americano também é dono do clube francês. Parte dos custos da obra será bancada pelos franceses, enquanto o restante sairá do bolso do próprio Textor, que terá o retorno com percentual de atletas da base do Botafogo no futuro.

Entretanto, a ideia não foi tão bem recebida pelos torcedores do Lyon. Embora o clube tenha um espaço exclusivo dentro do CT do Botafogo, os torcedores franceses protestaram nas redes sociais por "bancar" a estrutura e por John Textor transformar o clube em "satélite".