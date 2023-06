Fundo árabe muda proposta e propõe acordo sem insatisfeitos

Rio - O fundo de investimentos Mubadala fez uma nova proposta, nesta última segunda-feira (12), para os dirigentes dos clubes da Libra. Após a recusa de Botafogo, Cruzeiro e Vasco com os termos para a fundação da liga, os investidores decidiram diminuir a quantidade mínima de equipes para viabilizar o acerto.

Segundo o "ge", a atual oferta não forma uma liga de clubes, como é de interesse do fundo dos Emirados Árabes, mas um bloco comercial para a negociação dos direitos de transmissão. A Mubadala pretende comprar 12,5% dos direitos de mídia dos clubes referentes ao Campeonato Brasileiro, por 50 anos.

O valor para o acordo com o bloco comercial é referente a metade do investimento que o fundo árabe faria inicialmente (R$ 4,75 bilhões), para adquirir uma participação sobre a liga de clubes. Como única condição, os investidores exigem a assinatura de Corinthians, Flamengo, Palmeiras e São Paulo.

A Libra assinou um memorando, que expirou recentemente, com o Mubadala. Os dirigentes precisaram assinar um novo memorando com outro prazo. Botafogo, Cruzeiro e Vasco demonstraram insatisfação com as condições apresentadas pelos investidores, além de divergência com a governança da liga.

Existe a expectativa de um acordo entre Libra e Forte Futebol para a criação da liga, mas a dificuldade para unificar os blocos adia a fundação. A Libra tem acordo com o Mubadala, dos Emirados Árabes, enquanto o Forte Futebol tem acordo com o fundo americano Serengeti e da curitibana Life Capital Partners (LCP).